Come cucinare la carne Se ne parla in un libro oggi all’Ariostea

E’ pensato per gli appassionati di cucina e gli amanti della buona tavola il libro ‘Le carni. Conoscerle per cucinarle meglio’ di Dino e Claudio Bergamaschi che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. Nel corso dell’incontro, a cura del Gruppo scrittori ferraresi Aps, dialogherà con gli autori Federica Graziadei, presidente del Gruppo. La presentazione potrà essere seguita anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Nel testo vengono raccontate curiosità e cenni storici per tutti gli appassionati di cucina della nostra ricchissima tradizione! Per cucinare la carne in modo ottimale, è necessario saper conoscere il taglio anatomico più indicato per ciò che si vuol fare. Oggi nel commercio moderno la fa da padrona la grande distribuzione, dove il libero servizio è imperante a discapito del banco assistito.