Come difendersi da truffe e inganni. Arriva lo spettacolo al Centro ’Il Noce’

POGGIO RENATICO

Si chiama "Truffati!" ed è lo spettacolo su raggiri, inganni e altre catastrofi che sarà messo in scena giovedì prossimo alle 18 a Poggio Renatico al Centro promozione sociale ‘Il Noce’. La compagnia ‘Teatro dei Sentieri’ metterà in scena diversi episodi che riguardano casi reali delle classiche truffe rivolte agli anziani. L’obiettivo è far comprendere come difendersi da truffe e raggiri, come tutelarsi dagli inganni, e come aggiornarsi su tecniche e strategie sempre più raffinate. Al termine, dibattito e rinfresco. L’entrata è gratuita e si tratta di un evento promosso nell’ambito del Piano Locale di Contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico – Area Prevenzione della Regione Emilia-Romagna attuato dal Servizio di Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl di Ferrara, con il patrocinio del Comune di Poggio Renatico, a valenza per i comuni del distretto Ovest Cento, Bondeno, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.