Come difendersi dalla violenza, i consigli della polizia alle donne

La "Giornata internazionale della donna" per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo e la Polizia torna in piazza. La Polizia di Stato rinnova, per la circostanza, con forza la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, con l’obiettivo di aiutare a vincer la paura e a rompere la condizione di isolamento in cui, nella maggior parte dei casi, vivono le vittime di tali reati. Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, con specifiche competenze, in sinergia con la Coop Alleanza 3.0, hanno allestito, all’interno della galleria del Centro commerciale il "Castello"; uno stand informativo teso a illustrare quali strumenti sono a disposizione delle donne per segnalare e difendersi da eventuali atti di violenza, arricchendo il momento di incontro mediante la distribuzione di brochure divulgative legate al progetto "Questo non è amore..", contenente consigli sul tema della violenza di genere. L’iniziativa, voluta dalla Questura di Ferrara, è stata resa possibile grazie al contributo di Coop Alleanza 3.0 nella persona del direttore Soci, Andrea Vicentini, che ha messo a disposizione ramoscelli di mimosa, fiore simbolo della festa della donna che sta ad indicare forze e femminilità, donati a tutte le donne presenti. La giornata internazionale della donna, deve rappresentare l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema che sta a cuore alla società civile ed alla Polizia di Stato attraverso la continua prevenzione per dissolvere questo dramma sociale e culturale, retaggio della mancata eduzione al rispetto della figura femminile.