Come difendersi dalle alluvioni

Rischio alluvionale e difesa del suolo: dal 7 al 9 settembre un importante convegno al teatro dei Fluttuanti di Argenta. "Di fronte ai fenomeni recenti accaduti in Emilia-Romagna, ci sembrava giusto organizzare un momento formativo e di confronto per la nostra comunità e per il nostro territorio gravemente colpito da questi eventi catastrofici". Nicola Brusa, ingegnere civile e titolare della Tailor Engineering, spiega così le ragioni alla base del seminario. "La protezione e la mitigazione dei rischi – aggiunge – sono elementi chiave per la nostra sicurezza e per la salvaguardia delle costruzioni e delle infrastrutture del nostro territorio. I tre giorni di seminario che abbiamo organizzato insieme all’Ordine degli ingegneri di Ferrara e Ordine Geologi dell’Emilia-Romagna dal 7 al 9 settembre hanno l’obiettivo di fare il punto sulla conoscenza dei fenomeni di dissesto idrogeologico, sugli interventi preventivi per la difesa del suolo, sugli interventi di monitoraggio e messa in sicurezza necessari a ridurre il rischio alluvionale ed idrogeologico e quindi limitare potenziali danni dovuti a questi fenomeni".