Come educare i cani. A lezione con ThinkDog

LIDO DEGLI SCACCHI

All’Holiday Camping Village Florenz di Lido Scacchi la stagione 2024 continua con un importante appuntamento che vede in prima linea il rapporto con gli amici a quattro zampe. La struttura ricettiva, infatti, da oggi e fino a domenica ospita il Campus di ThinkDog. Duecento saranno le persone presenti all’evento, che rientra nel Corso di formazione per educatori cinofili della scuola ThinkDog, fondata da Angelo Vaira.

Un’attività, la sua, che da più di vent’anni è sul territorio italiano. ThinkDog si contraddistingue da tutte le altre per i metodi (cognitivo-relazionale) e le ricerca all’avanguardia in campo di relazione uomo/cane, scienze cognitive animali regolazione e co-regolazione emotiva, che si riflettono in un aggiornamento costante dei programmi di studio e nell’approccio di lavoro con i cani.

L’Holiday Village Florenz, guidato dalla famiglia Vitali, è da sempre un camping dog friendly che si affaccia sul mare ed è proprio qui si gli allievi, i docenti, i tutor e lo staff della Scuola parteciperanno ai quattro giorni di Campus che si configura come un evento di alta formazione per gli allievi Educatori iscritti in ThinkDog che potranno accedere con i loro cani.

Dunque, un tema importantissimo quello che dalla giornata di oggi al 20 ottobre sarà protagonista all’Holiday Village Florenz che, come da tradizione, proseguirà poi la stagione fino al 3 novembre, per chiudere subito dopo la festa di Halloween, nell’ottica di un allungamento della stagione turistica, favorito anche dagli eventi che interesseranno la costa nelle prossime giornate.

v.f.