Come fermare le malattie del pero

Oggi, alle 9,30, presso

la Fondazione per l’agricoltura Fratelli Navarra, via Conca, 73B a Malborghetto di Boara si svolgerà una giornata tecnica sul tema ’L’inerbimento interfilare per contenere la maculatura bruna del pero’. Partecipazione libera, previa registrazione. La gestione del frutteto prevede l’inerbimento costante dell’interfilare che però può esercitare una competizione idrico-nutrizionale nei confronti degli alberi. Ed essere fonte così di patologie come la maculatura bruna. Una soluzione può essere quella di passare all’inerbimento mirato con trifoglio, favorire l’apporto di azoto e ridurre l’uso di fitofarmaci. La giornata ci concluderà con una visita guidata nei campi di prova.