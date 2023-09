Come leggere il turismo Camere, tariffe, richieste Ecco i report del software

Fare stime del turismo e delle occupazioni alberghiere a Ferrara nei prossimi 15, 30 o 60 giorni? Ora si può, con Ferrara Tourism Index, il nuovo indicatore messo a punto dal consorzio Visit e da HBenchmark. Il software, come hanno spiegato Nicola Scolamacchia, presidente di Visit, e Zeno Govoni, componente del consiglio d’amministrazione, si basa su indici sintetici e su una solida base di dati. "Un indicatore che parla del futuro del turismo. Siamo abituati – così Scolamacchia – a studiare e commentare i dati storici, questo indicatore invece analizza i dati prospettici, per i 15, 30, 60 giorni prossimi, la fascia che abbiamo ritenuto utile analizzare. Una seconda caratteristica rilevante è che solitamente si parla di ‘teste’ in turismo, pernottamenti, camere, accanto a questo si calcolerà anche il valore economico. "Per il futuro solitamente si parla di stime – prosegue –, con strumenti statistici, questo indicatore pesca dati reali, interfacciandosi con i sistemi gestionali degli alberghi, tutti i giorni, costantemente aggiornato, non stiamo parlando delle stanze in vendita su Booking, ma i valori reali di quel giorno di un panel di alberghi ferraresi dentro e fuori le mura, circa il 60%, di cui si conoscono le prenotazioni reali future e il costo delle stanze".

Il consorzio restituirà un report settimanale, tutti i lunedì pomeriggio, che sarà accessibile agli addetti ai lavori ma in generale a tutta la cittadinanza, previa richiesta a Visit Ferrara di iscrizione alla newsletter. Il report presenterà i dati dei successivi 15 giorni, da 15 a 30 giorni e da 30 a 60 giorni, indicando la percentuale di occupazione delle stanze, la tariffa media giornaliera (Adr, average daily rate) e il ricavo per camera disponibile (Revpar, revenue per available room), saranno evidenziati i canali di vendita attraverso cui sono state vendute le camere nei prossimi 30 giorni, le dieci date nei successivi 60 dove ci sono stati i maggiori incrementi di stanze vendute, infine il dettaglio giornaliero della percentuale di occupazione delle camere degli hotel facenti parte del progetto di destinazione, così da fornire agli imprenditori un dato utile per avere il polso della situazione del turismo in città. "Sono dati molto importanti per la città – chiude Zeno Govoni-, per dare un servizio migliore".

Lucia Bianchini