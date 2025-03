Come nasce la grafica di un libro. La lezione di Umberto Gardenghi

"Come nasce un libro. Dall’idea alla realizzazione". Ne parla Umberto Gardenghi, grafico editoriale, questa sera, alle 21, nella Sala Multimediale di Vigarano Mainarda in piazza Repubblica. L’occasione è ‘Il caffè dei 50 anni’ relazioni, letture e discussioni proposte dal Fotoclub di Vigarano in occasione del traguardo del suo mezzo secolo. Curiosità, luci e colori. "La copertina è il vestito – spiega Gardenghi che dopo 43 anni nel mondo editoriale, oggi che è in pensione, continua a cimentarsi nella grafica dei libri -. Bisogna poi abbinare la bellezza alla leggibilità".

Ci sono caratteri che permettono di usare meno inchiostro, righe stabilite su pagine che prendono forma: "Da quando entra l’autore di un libro nello studio grafico – racconta Gardenghi - la prestampa è fondamentale, perché è quella che serve per capire che tipo di prodotto fare. Ogni libro ha un destinatario ed è a chi lo leggerà che occorre pensare. Un manuale di soccorso o una guida turistica ad esempio, deve essere tascabile. Un libro giallo o un romanzo invece, hanno formato 15x21. La carta giallettina poi permette di leggere bene senza che gli occhi si affatichino. Non devono esserci più di 60 battute e 38 righe dentro la pagina".

Ma chi lo corregge il libro prima della stampa? "Nelle grandi case editrici c’è il correttore di bozze che viene pagato a pagina – risponde - ma di solito il libro standard lo corregge l’autore. Quando si incomincia ad impaginare nelle gabbie di impaginazione occorre stare attenti perché poi cambia".

Tanta voglia di insegnare ai giovani un mestiere: "Non è un lavoro – sorride – ma un dono della vita, perché quando lavoro sto bene. Mi ha permesso, in 43 anni, di conoscere tante persone e capire tante cose". In occasione dei 50 anni del Fotoclub Vigarano, gli appassionati hanno creato una serie di incontri, tra i quali quello di questa sera. "Parleremo di libri fotografici – annuncia Gardenghi – dello studio della luce, dell’impaginazione, dei colori ciascuno dei quali ha una storia".

cl.f.