"Come pecore in mezzo ai lupi". Alla regista Patitucci il premio Petri

È andato a una ferrarese, la regista Lyda Patitucci, il premio Elio Petri, fiore all’occhiello del festival – alla 22ª edizione – dedicato all’omonimo regista che si è tenuto dal 2 al 10 dicembre, a Porretta Terme.

L’Associazione Porretta Cinema anche quest’anno ha consegnato il premio che porta il nome della figura di Elio Petri, regista e pietra miliare del cinema italiano e internazionale. "Come pecore in mezzo ai lupi", film che ha visto quest’anno l’esordio alla regia cinematografica di Lyda Patitucci, è stato scelto durante la manifestazione, tra i cinque film in gara dell’edizione 2023 del Premio, con la seguente motivazione: "Riuscendo a coniugare la sua abilità nella gestione delle dinamiche tipiche dei più grintosi action movie con la volontà di mostrare la profonda emotività dei suoi personaggi, la regista regala al pubblico un’esperienza che ha pochi eguali nel nuovo cinema italiano". "Lyda Patitucci si sta affermando sempre più nel mondo del cinema, grazie a un crescente interesse di critica e di pubblico nei confronti del suo lavoro. Ferrara dev’essere orgogliosa di questa talentuosa regista; mi unisco alle felicitazioni per questo nuovo, importante traguardo", dice il sindaco Alan Fabbri. "La città estense continua a essere terra di grandi autori cinematografici. È un piacere sapere che, nel solco della tradizione cinematografica tracciata da Vancini e Antonioni, negli ultimi anni ci sia una rinnovata energia che sta dando nuovi frutti, con importanti riconoscimenti a livello nazionale", aggiunge l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

Il film ‘Come pecore in mezzo ai lupi’ parla di Vera, interpretata da Isabella Ragonese, e racconta una storia di vendetta e riscatto di una poliziotta infiltrata in una banda criminale. In giuria Walter Veltroni, Steve Della Casa, David Grieco, Paola Pegoraro Petri, Giacomo Manzoli, Alfredo Rossi, Jean A. Gilli, Boris Sollazzo, Cristiana Paternò e Silvia Napolitano. Riconoscimento altre anche a Matteo Garrone (Premio speciale Elio Petri) e Gian Piero Brunetta (Premio speciale Elio Petri - Contributo critico).