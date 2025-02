Come risolvere liti civili, l’Università rischia di salire sul podio

Università, Bergamo vince la sfida per imparare a risolvere liti civili. Quinto posto per il team dell’Università di Ferrara (composto da Alberto Camozzi, Diego Baschirotto, Gaia Cogo, Giovanni Panarello, Ilenia Laffusa, Polina Ponova). Questa edizione della Competizione Italiana di Mediazione (Cim) ha visto sfidarsi 100 studenti divisi in 20 squadre, in rappresentanza di 15 Università per aggiudicarsi il titolo di miglior team di mediazione di controversie. La Cim è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, insieme all’Università di Milano, Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università Milano-Bicocca.