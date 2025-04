Come salvare un cane in caso di emergenza: dal massaggio cardiaco alle fasciature

Ferrara, 30 aprile 2025 – Tecniche di rianimazione; massaggio cardiaco; come si costruisce una barella; come fare una fasciatura; cosa fare in caso di puntura di un insetto. Lezioni di primo soccorso che verranno tenute sabato 3 al centro sportivo di XII Morelli, a Cento in provincia di Ferrara. Ma i protagonisti non saremo noi umani, ma i nostri amici a quattro zampe. Ad insegnare come si salva un cane in caso di emergenza – il manichino steso sul tappeto – sarà Laura Manfredini, 46 anni, docente e trainer di Bls-D Academy.

La sua vita – in casa ospita due cani e quattro gatti – dedicata a loro, agli animali e al loro benessere. A salvarli se sono in situazioni di difficoltà o in pericolo di vita. E’ tutto pronto, barelle e tappetini. Le lezioni di Primo soccorso dedicate ai cani saranno dalle 9 alle 17, in pratica per tutta la giornata e saranno aperte a tutti.

"Certo – riprende – possono venire appassionati, amanti degli animali, allevatori, cittadini che sono animati da curiosità. Noi siamo lì per spiegare come bisogna fare, le tecniche e le pratiche per riuscire ad intervenire. Il corso teorico pratico si articola in diverse lezioni, vengono dati gli strumenti per saper riconoscere urgenze o emergenze che possono capitare ai nostri amici cani".

Tra le materie, punture d’insetto, morsi di vipera, cibi velenosi. "E’ tantissimo altro – aggiunge –. Nelle manovre pratiche si impara a praticare una rianimazione cardio-polmonare, disostruzione delle vie aeree, come costruire una museruola di emergenza”. Il corso che si terrà sabato è rivolto ai cani, ma Laura Manfredini ha promosso anche lezioni dove si spiega come salvare i gatti. Al termine verrà anche rilasciato un attestato. E’ stato organizzato da Manfredini insieme a Antonella Beatrice, dalla toelettatura mobile ’A Zampe Lavate’, con la collaborazione della Pro loco di XII Morelli, forno Ferrari, bar sogno, Dogs Arena. “La respirazione bocca a bocca? No, non viene fatta. Con i cani si usa una tecnica simile, la respirazione bocca-naso”.