"Come schiavi per 4 euro all’ora Mi batto per loro"

Giorgia Mantovani (foto piccola) apre la porta della sede dell’Anmil (Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro). L’ufficio è al primo piano di una palazzina che si affaccia in via Contrada della Rosa. Dalla sua postazione accoglie ogni giorno persone che stanno vivendo un dolore che a volte il tempo non riesce a lenire. La presidente provinciale è Maria Emilia Alessi, anche lei ha subito un infortunio sul posto di lavoro. Sono trascorsi anni, ancora il ricordo di quel giorno porta lacrime. 72 anni, vive a Portogaribaldi, ha una figlia di 46. E’ rimasta vedova.

Cosa è successo?

"Avevo 22 anni, lavoravo in un’azienda del settore della ceramica. Stavamo scaricando un camion quando sono caduta, sono volata per alcuni metri. Ho riportato un trauma alla spalla, ma mi ritengo fortunata. Io sono ancora qui a raccontare cosa è successo"

La sua vita è cambiata?

"Ero rimasta sola con mia madre, mio padre era morto da un anno. Dolore che si è aggiunto a dolore. Ancora adesso il braccio destro mi fa male. Mi hanno riscontrato, anche a seguito di due incidenti mentre stavo andando in auto al lavoro, un’invalidità del 35% e mi è stato assegnato un vitalizio"

A quanto ammonta?

"Il primo assegno era di 18mila lire al mese, adesso mi arrivano 300 euro"

Non sono tanti

"Sono qualcosa, quei soldi mi aiutano. Essere vittima di un incidente sul lavoro è una tragedia, sconvolge la vita a te e a chi ti sta vicino. Per questo lotto contro il lavoro nero. Se non sei tutelato rischi di sprofondare in un baratro fatto di disperazione e solitudine"

E’ così diffuso il lavoro nero?

"In alcuni settori come in quello del turismo è una piaga. I ragazzi a volte vengono pagati quattro ore in regola, poi 4 euro all’ora fuoribusta come schiavi. I controlli vanno fatti a sorpresa. Altrimenti sono inutili".

m. b.