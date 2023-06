Come si misura la bellezza Sensori termici puntati sul pubblico "Così sapremo chi ama Mozart"

di Stefano Marchetti

Sarà capitato anche a voi. Ascoltate una meravigliosa sinfonia o magari una canzone romantica, il successo del vostro interprete preferito... chiudete gli occhi e sentite la pelle d’oca. "La musica agisce in profondità, riesce a suscitare emozioni incredibili", spiega il professor Luciano Fadiga, docente di Fisiologia all’università di Ferrara e direttore del Centro di Neurofisiologia traslazionale dell’Istituto italiano di tecnologia. La musica ha la capacità di farci stare bene, di accarezzarci, di regalarci serenità, piacere. "Eppure ancora non conosciamo completamente come questo avvenga – aggiunge Fadiga –. Lo studio del cervello nella percezione dell’espressione artistica è un campo di ricerca delle neuroscienze ancora molto innovativo". Allora, niente di meglio che provare ad approfondirlo grazie a Mozart e al suo ‘farfallone amoroso’: durante le recite de "Le Nozze di Figaro", nella nuova produzione che debutterà domani al teatro Comunale di Ferrara, gli scienziati condurranno una ricerca proprio per cercare di misurare "il calore della musica", ovvero come il nostro corpo ‘risponda’ alla bellezza dell’opera.

Con la regia di Adrian Schvarzstein, questo nuovo allestimento del capolavoro di Mozart e Da Ponte sarà interpretato da giovani cantanti selezionati da Leone Magiera, maestro di Luciano Pavarotti: le ‘Nozze’ verranno trasportate in una periferia degli anni ‘60 del secolo scorso, mescolando lirica e teatro di strada. Lo studio dell’università di Ferrara avverrà in maniera silenziosa e non invasiva, nel rispetto della privacy. Sia durante le prove dell’opera (con alcuni studenti dell’ateneo) che nelle due esecuzioni, gli studiosi installeranno in un palco una sensibilissima termocamera che inquadrerà un settore della platea e misurerà, via via, la temperatura del volto degli spettatori. Le immagini saranno anonime e sul computer degli studiosi compariranno soltanto sagome colorate: le rilevazioni dovranno essere ripetute più volte, nelle diverse repliche, per verificare la relazione fra un brano (per esempio, un’aria celebre) e le variazioni di temperatura corporea. Insomma – come avrebbe detto Jannacci – per vedere di nascosto l’effetto che fa.

"È stato già riscontrato che quando si attiva il sistema neurovegetativo si generano modificazioni del circolo cutaneo, e quindi cambia la temperatura del corpo", fa notare il professor Fadiga. E – curiosamente – quando si provano emozioni positive, la temperatura del viso si abbassa, ma ancora non si sa perché: "Capita per esempio anche a una mamma quando osserva il neonato che tiene in braccio – osserva ancora il docente –. Allo stesso modo, la musica è misteriosa e questa sua capacità di suscitare reazioni così forti è un quesito affascinante, il correlato neurologico dell’armonia".

Gli stessi fenomeni ovviamente possono manifestarsi anche con altri generi musicali, ma per misurarli in modo scientifico occorre che uno stesso evento, come un concerto pop o rock, sia ripetuto più volte, così da avere un’ampia base di dati. Servirà tempo per elaborare e analizzare le rilevazioni effettuate al Comunale di Ferrara, confrontandole anche con prove simili condotte a Roma, Milano o Bilbao, ma già lo studio spalanca orizzonti molto interessanti: "Si possono misurare le reazioni del pubblico, valutare la forza di una performance o la sua capacità di arrivare agli spettatori", dice ancora il professor Fadiga. Una cosa è certa: nella musica c’è un mondo che ci aiuta a vivere meglio.