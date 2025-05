"Come sull’antica aia" ’Stravolti’ a Quartesana

Proseguono oggi, a Quartesana, gli appuntamenti di ’Come sull’antica aia’ promosso da Fondazione Imoletta e realizzato grazie al bando comunale ’Frazioni per tutti’ con l’inaugurazione della mostra ’Gli StraVolti’.

Il progetto artistico ’StraVolti’ si ispira alla esperienza della “Art Brut” e nasce da un’idea di Augusta Calzolari, animatrice della comunità alloggio per anziani “Villa Ilaria” di Baura, per dare visibilità e vita ai quadri di Paolo Brunelli. Brunelli dipinge per passione volti strani e affascinanti. Da qui il titolo della mostra, allestita con la collaborazione di Acaref, nei suggestivi spazi della Torre colombaia di Villa Imoletta e visitabile ad ingresso libero fino a domenica 25. Oggi, alle 16, nella sede di Fondazione Imoletta, la mostra e il suo progetto artistico saranno presentati da Augusta Calzolari, dall’insegnante di Storia dell’Arte Elena Greco Milani, il presidente della Fondazione Acaref Silvio Sivieri e l’autore Paolo Brunelli.