Come superare le diversità

Superare stereotipi, pregiudizi e stigma sociale che accompagnano le vite di tutti coloro che escono dagli schemi, a volte rigidi, della normatività e subiscono forme di discriminazione. Questo lo scopo del progetto DiversaMente, promosso dalle associazioni Centro Donna Giustizia, Dammi la mano, Arcigay Ferrara Gli Occhiali d’Oro e Lo Specchio, che sono antenne regionali contro le discriminazioni, con il patrocinio del master dell’Università di Ferrara "Tutela, diritti e protezione dei minori". Il progetto è realizzato con il contributo della Rete regionale contro le discriminazioni.

Tutti gli incontri, rivolti in particolare a genitori, caregiver, educatori e insegnanti, si terranno alla sala della Musica in via Boccaleone, 19 dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 17,30.

Si partirà oggi e sabato prossimo con ’Identità: orientamento sessuale e identità di genere, workshop che sarà tenuto da Manuela Macario (foto), presidente di Arcigay Ferrara e Valeria Ruggeri del Centro Donna Giustizia. "Escludere l’esistenza di diversità dall’ampia composizione del mosaico umano, significa porre le basi per fenomeni di inclusione-esclusione che possono mettere il prossimo in una condizione di inferiorità e di subalternità – viene spiegato in una nota – Se assumessimo invece che è proprio attraverso le diversità che si costruisce la nostra identità e che non esiste identità senza alterità, potremmo abitare il mondo e guardare l’altro in modo diverso, rimanendo fedeli a noi stessi e attenti alle esigenze degli altri".

Gli altri appuntamenti sono in programma sabato 4 e sabato 11 febbraio con il workshop "Se(ss)olo potessi parlarne: la sessualità negata delle persone con disabilità" tenuto da Max Ulivieri, docente e formatore, si parlerà della sessualità delle persone con disabilità. "Tra le varie discriminazioni subite dalle persone con disabilità c’è infatti anche quella di essere viste come asessuate, prive di desideri, con corpi che non rientrano nei canoni della normalità e quindi poco piacenti. Il workshop si pone quindi come obiettivo quello di mettere al centro il diritto alla sessualità e di decostruire stereotipi e pregiudizi dei partecipanti, anche inconsci, legati alla tematica".