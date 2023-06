Come utilizzare i defibrillatori: domani l’incontro

Un’interessante iniziativa si terrà domani alle 16 al Centro ‘Il Viale’ di Formignana, in viale R. Mari 8. È previsto, infatti, un incontro informativo gratuito sull’utilizzo dei defibrillatori presenti sul territorio comunale. Il programma prevede un momento dedicato alla formazione teorica, seguito da una dimostrazione pratica. Per i partecipanti, dunque, sarà un’occasione per conoscere meglio l’importanza dell’apparecchio salvavita e le modalità di utilizzo in caso di emergenza. L’incontro è organizzato dal Centro ‘Il Viale’ di Formignana in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Ferrara (www.criferrara.it) e il patrocinio del Comune di Tresignana. Al termine è previsto un aperitivo. Il defibrillatore è importante perché può salvare delle vite. Questo apparecchio si sta diffondendo nei centri cittadini di molti paesi. Il Comune fa bene a promuoverne l’uso.