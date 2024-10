"Com’era Ferrara negli anni ’70?". La risposta in quei tremila scatti

Nei giorni scorsi è stata inaugurata alla Galleria del Carbone, in via del Carbone 18, la mostra ’Paolo Monti e Ferrara: 50 anni dal censimento fotografico del centro storico’.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 20 ottobre, si propone come un’occasione per riscoprire la città attraverso lo sguardo del celebre fotografo Paolo Monti e del suo imponente lavoro datato 1974, quando immortalò Ferrara in oltre 3000 scatti. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune nell’ambito del bando di Sostegno a progetti culturali e turistici, con il supporto di Riaperture Aps, la sezione ferrarese di Italia Nostra e il Fotoclub Vigarano. Le fotografie, molte delle quali presentate originariamente nella mostra del 1974 dal titolo ’Vitalità del centro storico’, offrono una testimonianza unica della Ferrara di mezzo secolo fa, con le sue piazze e strade sgombre dalle auto, rendendo omaggio alla bellezza pura e incontaminata dei suoi spazi urbani. La mostra si articola in due sezioni principali: una selezione di scatti di Paolo Monti e una ricca documentazione che ripercorre il suo lavoro in città, attraverso foto di backstage, materiali didattici e un video inedito prodotto dall’avvocato Paolo Ravenna, storico amico di Monti. Parte del materiale esposto è stato gentilmente messo a disposizione dagli eredi del fotografo, offrendo ai visitatori una visione intima e personale del suo legame con la città.

Parallelamente alla mostra, Ferrara stessa diventa un museo a cielo aperto grazie alla mostra diffusa curata da Riaperture Aps, che propone un emozionante percorso tra le immagini di Monti collocate nei punti esatti in cui furono scattate 50 anni fa. Gli appuntamenti culturali legati alla mostra culmineranno il 19 ottobre con il convegno ’Paolo Monti a Ferrara’ a Palazzo Bonacossi. Esperti di fotografia e urbanistica si confronteranno sul contributo di Monti nel documentare la trasformazione urbana della città negli anni ‘70 e sul suo ruolo nella storia della fotografia italiana.