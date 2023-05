Comincia il conto alla rovescia L’arcivescovo benedice i palii, studenti del liceo sotto i riflettori

di Lauro Casoni

Palio edizione 2023 è ormai entrato nel vivo. Ieri l’arcivescovo di Ferrara Comacchio Gian Carlo Perego, in una cattedrale di San Francesco gremita dai contradaioli, ha benedetto i palii che andranno in premio nelle gare di sabato 27 maggio e i ceri donati dalle contrade.

La mattinata di iniziative era cominciata molto presto con protagonista la commissione scuola che aveva presentato i nuovi quattro palii in premio per le gare di questa edizione. La commissione come ha sottolineato il presidente dell’ente Palio Nicola Borsetti "opera, per volontà del comitato esecutivo dell’Ente. La sua attività propone percorsi didattici dedicati ad alunni e alunne della scuola primaria e secondaria, oltre che l’accoglienza, l’intrattenimento ed il supporto didattico a scolaresche in viaggio di istruzione od a Ferrara per progetti di scambio con scuole estere. Finalmente siamo ripartiti riuscendo a realizzare un gran numero di incontri, sia nelle scuole primarie che alle superiori proponendo percorsi dedicati ed orientati agli indirizzi delle scuole, il più rappresentativo dei quali resta quello col liceo artistico Dosso Dossi, rivolto alla tradizionale realizzazione dei Palii per le corse del 2023. Quest’anno sono state impegnate 30 classi e coinvolti 600 studenti con 1000 ore di aula". Il 9 febbraio nella sede di via De Romei del Dosso Dossi si è riunita la commissione designata per individuare i palii da realizzare. Erano presenti Nicola Borsetti e Matteo Cristofori, rispettivamente presidente e vicepresidente Ente Palio, Giannantonio Braghiroli, Angela Poli e Lena Fabbri della Commissione Scuola Ente Palio, e le prof Sangiorgi e Rondina. "Lo stile che caratterizza questa edizione è la ferraresità – spiega Nicola Lodi, vice sindaco e assessore con delega al palio – per sottolineare la tradizione ed il senso di appartenenza di cui siamo orgogliosi, si sceglie di rendere omaggio agli artisti ferraresi che si sono distinti". "Ferrara è da sempre fucina di grandi talenti – aggiunge Francesca Barbieri, dirigente del Dosso Dossi –. In epoca contemporanea molti di questi sono stati allievi o maestri della nostra scuola d’arte. Per affrontare il tema è stato necessario approfondire l’argomento e motivare la propria scelta stilistica attraverso una seria relazione che ha entusiasmato gli studenti". È seguita poi la presentazione attraverso l’introduzione della professoressa Simona Rondina coordinatrice del progetto. Il Palio San Paolo collegato alla corsa delle putte realizzato da Beatrice Azzari con il team composto da Giglio, Gallerani, Simoncelli, Bitri; il Palio San Romano collegato alla corsa dei putti realizzato da Nikolas Battaglioli con Beccati, Di Gennaro, Cavicchi, Raimondi, Mercatali; il Palio di San Maurelio collegato alla corsa delle asine di Pietro Pavani con Galeotti, Gobbo, Ghesini, Graziani ed infine il Palio San Giorgio collegato alla corsa dei cavalli realizzato da Francesco Bonazza con Cuomo, Minghini e Trecco. E’ stato scelto un quinto palio dalla commissione, ritenuto meritevole per la resa pittorica e lo stile ispirato a Gianfranco Goberti, ex preside dell’istituto e grande artista da poco scomparso e realizzato da Agata Bovolonta con Martelli, Trevisan, Schiavina, Dovere, Fazio e Mantovani. Il nuovo Palio verrà presentato in una successiva iniziativa dell’Ente Palio.