Comitato commercianti, Fiocchi diventa presidente

CENTO

Sta prendendo sempre più forma ‘Cento in vetrina’, il neonato comitato commercianti del centro storico di Cento che una settimana fa ha visto riunirsi 40 attività centesi per eleggere il consiglio direttivo e ieri sera, definire le cariche principali. Dopo la votazione sono dunque stati eletti la presidente Lucia Fiocchi, di Fiocchi Abbigliamento e i vice presidenti Stefano Pesci della profumeria Elysium e Fabrizio Toselli della pasticceria La Farmacia. Completano il team i consiglieri Valerio Benatti, Monica Vecchi, Donatella Fava, Francesca Faella, Annamaria Cristofori, Stefania Correggiari, Valentina Piana, Marina Grandi, rappresentando tutti i settori merceologici.

Hanno scelto di unirsi formalmente anche sulla carta per essere più forti nel dialogo con le istituzioni, aver peso anche sulle decisioni territoriali, per poter accedere a contributi rendendosi autonomi, per combattere il degrado, migliorare la città, frenare il numero delle serrande abbassate, contribuire a rivitalizzare la città con eventi e aperture straordinarie e, di conseguenza, anche loro attività commerciali provare ad avere nuovi respiri in questi periodi difficili.

Laura Guerra