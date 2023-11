Comitato consultivo, l’incontro

Domani dalle 9.30 alle 12.30, nella sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati di Comacchio, il Comitato consultivo misto presente nel distretto sanitario Sud-Est presieduto da Francesca Ventura organizza un incontro pubblico per far conoscere cosa fa un Comitato consultivo misto (Ccm). L’incontro pubblico sarà aperto con il saluto della presidente del Ccm del Distretto sanitario sud-est Ventura e dal presidente in Regione dei Comitati per la qualità Cesare Guzzon. Interverranno, inoltre, la direttrice del Distretto sud-est Rita Maricchio, il responsabile dell’area comunicazione Francesco Pagnini, il rappresentante dei medici di base Riccardo Finessi e la direttrice del Dipartimento assistenziale tecnico riabilitativo Marika Colombi.