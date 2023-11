Comitato consultivo misto: "Punto d’ascolto per tutti"

Un’interfaccia tra i cittadini e l’Azienda Usl di Ferrara. È questo il ruolo dei Comitati consultivi misti (CCM), organismo con funzioni propositive e consultive, volto a dare ascolto e rilievo al punto di vista dei cittadino-utente all’interno della sanità. Ieri mattina, presso la Sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati di Comacchio, si è tenuto un incontro pubblico per fare conoscere meglio il CCM, presente nel Distretto sanitario Sud-Est e presieduto da Francesca Ventura. All’importante iniziativa, patrocinata dal Comune di Comacchio, rappresentato nell’occasione dalla vice sindaco Maura Tomasi, si sono susseguiti gli interventi della direttrice del Distretto Sud-Est Rita Maricchio, il responsabile dell’area comunicazione e accoglienza Francesco Pagnini, il rappresentante dei medici di base Riccardo Finessi, Federica Borghesi della Direzione Infermieristica tecnica dell’Azienda Usl Ferrara, che ha evidenziato l’importanza e il funzionamento degli Infermieri di famiglia e comunità (Ifec) e dei Centri di assistenza all’urgenza attivati in provincia, l’infermiera Ifec Chiara Belletti, e il presidente in Regione dei Comitati per la qualità (CCRQ) Cesare Guzzon.

"Il Comitato consultivo misto – ha ricordato in apertura la presidente Ventura – è un organismo dell’Azienda sanitaria che ha il ruolo di ascoltare i cittadini, raccogliere segnalazioni, sulle base delle quali avviare analisi sulla qualità dei servizi che l’Azienda offre". Il CCM del Distretto Sud-Est è formato da circa venti persone e si riunisce una volta al mese. Come riferito da Ventura, l’intenzione è quella di aprire un ufficio all’interno della Casa di Comunità di Comacchio per accogliere e ascoltare i cittadini-utenti dei servizi sanitari; disponibile anche una cassetta, in cui si può lasciare un apposito modulo in cui segnalare eventuali criticità e osservazioni.

v. f.