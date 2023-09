Comitato Koesione22:: "Mai stati convocati da Gulinelli e Travagli"

Caro Carlino,

il Comitato Koesione22 è nato spontaneamente tra i cittadini del Rione attorno a Viale Krasnodar nel 2022 con l’obiettivo di ragionare liberamente sul futuro della zona sud della città. Oltre 140 cittadini hanno sottoscritto un documento di sostegno ed in diversi hanno partecipato alle due assemblee pubbliche svoltesi il 25 novembre 2022 e il 17 marzo 2023. Fra i temi più sentiti e dibattuti c’è quello della Biblioteca Rodari. Dopo vari confronti in passato con l’Assessore Gulinelli, lo stesso ci ha invitato a coinvolgere l’Assessora Travagli le cui competenze in tema di patrimonio contemplano l’impegno per reperire una nuova sede per una Biblioteca adeguata alle esigenze della popolazione della zona Sud della città. Pertanto, a seguito dell’ultima assemblea pubblica, in data 3 aprile è stata inviata una mail agli Assessori Travagli e Gulinelli (e alle rispettive segreterie) con oggetto: “Richiesta incontro” per concretizzare la disponibilità di massima che, a voce, era stata fornita dall’Assessore Gulinelli. Il testo allegato alla mail specificava l’oggetto dell’incontro. Non ricevendo alcuna risposta abbiamo provveduto ad aprire una casella PEC dalla quale il 20 aprile abbiamo rispedito tutta la documentazione con oggetto “richiesta incontro biblioteca zona sud (via Bologna)“. Abbiamo svariati numeri di protocollo, sia generale sia dei settoriservizi interessati, ma non abbiamo avuto mai nessuna convocazione e nemmeno un cenno di risposta che apra qualche spiraglio di confronto. Ora, a cinque mesi dall’invio della PEC rivendichiamo il diritto ad essere ascoltati da entrambi gli assessori: ci interessa riportare le istanze dei cittadini che aspettano informazioni sulle scelte legate alla cultura nell’area più popolosa della città.

Comitato Koesione 22

* * *

LO SPACCIO AVVIENE

SOPRATTUTTO LA SERA

Caro Carlino,

ho letto l’articolo dedicato all’attività dei militari nella nostra città a decorrere dal 20 settembre. In esso si dice che Viale Belvedere, la zona GAD e piazzale Giordano Bruno saranno tenuti d’occhio nel pomeriggio (primo turno). Poi le pattuglie si sposteranno in centro. Secondo me occorre rivedere le disposizioni, perchè l’attività di spaccio (ad esempio in viale Belvedere) si svolge soprattutto quando cala la sera. La presenza pomeridiana dei militari, dunque, rischia di essere assai poco incisiva. Chi ha orecchie per intendere, intenda...

Mauro Marchetti