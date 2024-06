"Comitato olimpico e centro ippico. Sono i cuori pulsanti del paese"

Volontariato sempre più colonna portante della vita sociale portuense. L’ha tastato con mano il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi, che in questi giorni ha fatto visita a due belle realtà delle frazioni. Dapprima al Centro Ippico l’Edera a Maiero, per la "Festa degli Indiani". "E’ stato un momento di grande divertimento – ricorda - e anche di avviamento all’ippica per i giovanissimi (anche per me che non ero mai salito su un cavallo in vita mia!) e in seguito nel pomeriggio alla festa di chiusura delle Olimpiadi del Reno 2024 del Comitato Olimpico di Gambulaga, che ha consegnato diplomi e medaglie ai suoi piccoli atleti e atlete, portando avanti una tradizione che dal 1992 vede Gambulaga partecipare con onore e impegno a questo grande evento. Non ringrazieremo mai abbastanza chi come Gabriela e Stefano, e i loro collaboratori, in queste realtà dedica tempo ed energie al realizzare attività e divertimento in compagnia per i nostri ragazzi e ragazze. Bravi tutti". Portomaggiore ha svolto un ruolo di primo piano nell’allestimento delle Mini Olimpiadi, quest’anno ospitate a Consandolo. Ugna manifestazione che alla soglia di 40 anni si rinnova e innova anche grazie alle aziende del territorio e che conserva al suo interno un po’ di Portomaggiore nell’organizzazione delle Olimpiadi del Reno: la parte informatica e digitale curata da una azienda portuense. Anche le Mini Olimpiadi, come tutte le grandi manifestazioni. sono ormai protagoniste della transizione digitale. BSoft srl, azienda portuense di progettazione e realizzazione di prodotti e servizi informatici, ha infatti costruito ad hoc un sistema per la gestione di un evento ormai molto complesso, come quello delle "Olimpiadi dei ragazzi".

Franco Vanini