"Comitato ordine pubblico per Galleria Matteotti"

di Matteo Radogna

Vanno in giro con i telefonini che sparano a tutto volume i video, cappucci neri e jeans strappati sulle ginocchia, e, soprattutto, si sentono i padroni della Galleria Matteotti. Gruppetti di minorenni, ogni giorno, infastidiscono passanti e commercianti, disturbando la loro attività. La situazione è addirittura degenerata negli ultimi tempi: non sono, infatti, mancati episodi preoccupanti di microcriminalità da parte di questi ragazzini. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la tentata rapina ai danni di un bar. E ora si parla di convocare il comitato di ordine pubblico e mettere in campo delle azioni per contrastare i gruppetti di minorenni. Il vicesindaco con delega alla sicurezza Nicola Lodi è pronto a fare la sua parte, ovviamente su indicazione e sotto la cabina di regia, in primis, della prefettura, e, in secondo luogo, della questura.

Cosa proporrà?

"Investire sulla sicurezza di quell’area installando, ad esempio, delle telecamere. È chiaro non potrà farlo da solo il Comune".

Si spieghi...

"Dobbiamo fare squadra perché Galleria Matteotti è un’area privata ad uso pubblico. Quindi servirà coordinarsi con gli amministratori di condominio, che ho già incontrato tempo addietro. Senza contare le associazioni di categoria. Noi diamo la nostra disponibilità".

Ci sono altre idee per fermare il degrado di una galleria centrale della città?

"Sotto la torre dell’orologio c’è uno spazio che si è liberato. Una volta era un negozio, ora diventerà un punto di appoggio per la polizia locale, ma anche per le altre forze di polizia. Intensificheremo la nostra presenza in quell’area come abbiamo già fatto ottenendo dei risultati tangibili".

Quali?

"Abbiamo segnalato dei ragazzini alla procura e sequestrato della droga proprio in Galleria Matteotti, grazie ai nostri cani addestrati. Ma non vorrei creare allarmismo".

In effetti la situazione è preoccupante...

"Certo, ma non fuori controllo perché ci stiamo muovendo da tempo. Serve perfezionare l’azione da parte di tutti. Fare squadra affinché le iniziative siano più efficaci. Ricordo che la galleria è un’area privata e anche gli amministratori di condominio devono fare la loro parte. Noi, come Comune, abbiamo rifatto la pavimentazione, dimostrando la buona volontà".

Bastano carabinieri, vigili e polizia stato?

"Fanno un ottimo lavoro, ma possiamo pensare anche di potenziare il controllo con le agenzie private di sicurezza. Non dobbiamo escludere nessuna azione in grado di attenuare un fenomeno fastidioso in uno dei cuori pulsanti della città".