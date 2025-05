Comitato per i 5 Sì ai referendum: eventi organizzati a Copparo e Tresigallo

Domani pomeriggio alle 18.30, al pub Brew Lab Sant’Apollinare di Tresigallo (in via F. Corridoni, 15) il Comitato comunale per i 5 Sì ai referendum 2025 organizza un aperitivo per informare sui temi posti dai quesiti referendari "e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del voto". All’iniziativa parteciperà la segretaria generale Cgil Ferrara Veronica Tagliati. La stessa segretaria generale di Cgil Ferrara introdurrà anche l’iniziativa pubblica in programma il 26 maggio prossimo alle 10 al teatro "De Micheli" di Copparo dal titolo "Essere comunità vs individualismo 5-0. 5 Sì per vincere insieme", sempre per sensibilizzare al voto per i referendum dell’8-9 giugno.