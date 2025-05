Commedia dell’arte, note e parole. Un pomeriggio ‘Pulcinellesco’

Prosegue la stagione diffusa di teatro e arti performative Totem, promossa e organizzata da Teatro Nucleo, in collaborazione con la biblioteca Bassani e con il sostegno del Comune, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Teatro Comunale. Oggi sarà una giornata ricca di riflessioni, arte e incontro al teatro Julio Cortázar di Pontelagoscuro.

Alle 17.30, il pubblico è invitato a partecipare al laboratorio di sguardo ‘Che cavolo guardi?’ condotto da Michele Pascarella. Un’occasione per esplorare, attraverso esempi dall’arte, dal teatro, dalla danza e dalla letteratura, insieme a esercizi di scrittura e dialoghi, i pregiudizi invisibili che guidano la nostra percezione. Non è richiesta alcuna competenza specifica, ma solo curiosità e desiderio di interrogarsi su come lo sguardo e le parole plasmino la realtà che ci circonda.

Il laboratorio anticipa e approfondisce i temi dello spettacolo ‘Pulcinellesco’ di Isola di Confine, in scena alle 19. Uno spettacolo che attraversa i linguaggi della commedia dell’arte, della musica, della maschera e della parola. Valerio Apice dà vita a quattro diversi personaggi per raccontare l’eterna vicenda di Pulcinella: servo irriverente, figlio ribelle, trasgressore e vittima, ma anche energia vitale capace di rinascita. Sul fondale suggestivo di una Napoli senza tempo, crudele e bellissima, si intrecciano poesia e ironia, ritmo e visione. ‘Pulcinellesco’ è uno spettacolo ideato, scritto e interpretato da Valerio Apice, frutto di oltre vent’anni di ricerca e sperimentazione sulla commedia dell’arte.