Commedia dialettale alla sala Berba

L’8, 9, 10 maggio alle 21, alla sala Berba dell’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi, torna in scena "La Famia ad Magnavaca", associazione culturale di Porto Garibaldi che nel 2026 taglierà il traguardo dei 50 anni di attività. Lo farà con una commedia dialettale, come da tradizione, dal titolo "Tut in Tribunale". Sul palco saliranno ‘attori’ della vecchia guardia ed esordienti, i quali daranno vita a una vicenda familiare che, nata da dissidi per questioni ereditarie, sfocerà irrimediabilmente in un’aula del Tribunale penale, tra gag esilaranti e personaggi improbabili. Questo lavoro fa seguito alla rappresentazione della commedia "An m’arcord pieu niant – chi ha investito Paperino", rappresentata nel 2024, che ha riscosso grande successo. La ‘Famia ad Magnavaca’ vuole pubblicamente ringraziare la famiglia Vitali-Travagli, "che da un decennio ospita le iniziative della compagnia, stante l’impossibilità di poter "lavorare" al Teatro del centro parrocchiale di Porto Garibaldi, peraltro voluto, creato e pagato dalla popolazione nell’anno 1974 e dove l’associazione è nata e ha lavorato per decenni". I biglietti sono in prevendita al Mobilificio ‘Carli’ a Porto Garibaldi.