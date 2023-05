Commedia e beneficenza

Uno spettacolo teatrale divertente ma anche benefico, perché gli incassi verranno devoluti a favore delle attività dell’associazione ‘Nati Prima’, che si occupa di supporto psicologico alle famiglie con bambini in terapia intensiva neonatale all’ospedale di Cona. È la commedia ‘Cena con eclissi’, in programma stasera alle 21 sul palco del teatro Rivana Garden (via Gaetano Pesci 181) con il patrocinio del Comune. Protagonista la compagnia Teatro Studio, che ha organizzato lo spettacolo a favore dell’associazione di volontariato. È prevista la partecipazione straordinaria di don Stefano Zanella. "Come Comune – ha sottolineato l’assessore Cristina Coletti – sosteniamo l’iniziativa messa in campo dall’associazione Nati Prima. Una proposta che rappresenta una buona occasione per unire e creare partecipazione tra i cittadini".