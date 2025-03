Commedia e beneficenza ’Doc Doc’ a favore di Ado

Lo studio di uno psicologo al centro di un racconto ironico sul disturbo ossessivo compulsivo. Si tratta dello spettacolo dal titolo ‘Doc Doc’ che la compagnia Teatro Studio presenterà in Sala Estense venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 16, a sostegno della Fondazione Ado. I dettagli e gli intenti dell’iniziativa sono stata illustrati ieri in municipio dall’assessore alle politiche Sociosanitarie Cristina Coletti, assieme a Sabina Mirabella di Fondazione Ado e a Luciano Tebaldi, responsabile della compagnia Teatro Studio. "In questa iniziativa – ha sottolineato Coletti – teatro, beneficenza e divertimento sono gli ingredienti che si fondono per dare vita all’ennesima opportunità, per tutti i cittadini, di sostenere la Fondazione Ado, fondamentale per le cure oncologiche gratuite in hospice e a domicilio garantite ai bisognosi. Un impegno instancabile che trova l’appoggio dell’amministrazione comunale e di tante altre realtà come la compagnia Teatro Studio, un gruppo di amici che oltre 20 anni fa hanno deciso di unirsi e oggi sono una certezza nell’organizzazione di spettacoli a fini solidali, grazie alla bravura dei suoi volontari che trasformano una passione in momenti aggregativi coinvolgenti. L’incontro di queste realtà ha portato a un evento che si sviluppa in tre giorni, da sostenere con entusiasmo". Il ricavato dello spettacolo verrà devoluto a favore della Fondazione Ado per sostenere le attività di assistenza garantite gratuitamente in hospice e a domicilio. "Ringraziamo – ha detto Sabina Mirabella – l’amministrazione comunale che sempre ci sostiene, patrocinando tutte le iniziative che supportano la nostra attività. Ringraziamo anche Luciano che, con la sua compagnia, cammina a fianco di Ado ormai da molto tempo. E infine ringraziamo tutte le persone che verranno ad assistere allo spettacolo". Come spiegato da Luciano Tebaldi, le vicende raccontate nello spettacolo si svolgono nello studio di un famoso psicologo dove un gruppo di persone affette da disturbo ossessivo-compulsivo hanno ricevuto l’appuntamento tutti al medesimo orario. Ma lo psicologo è assente. Mentre aspettano l’arrivo dello specialista, decidono di intraprendere un’auto- terapia di gruppo, alla presenza di un’insolita segretaria, di uno stravagante tecnico informatico e di un’invadente donna delle pulizie.

Mario Tosatti