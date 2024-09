Commedie dialettali, nuova rassegna

"Quest’anno, insieme al Gad amici del teatro, abbiamo voluto arricchire la nostra stagione teatrale coinvolgendo diverse compagnie del nostro territorio. Un patrimonio inestimabile di volontari che attraverso la loro arte contribuiscono a divulgare la cultura, a veicolare messaggi su tematiche sociali di grande attualità e nel contempo ci fanno trascorrere un paio d’ore senza pensieri e in allegria". Lo dice il vicesindaco di Codigoro Francesco Fabbri nel presentare la rassegna "Chi è di scena", in programma al teatro Arena a partire dalle 21, che prevede una proposta al mese fino a gennaio. Sabato prossimo si esibirà la compagnia teatrale "Insieme X Caso" di Copparo, con la commedia "A sè arbaltà la bìssa", con autore e regista Franca Facchini. Il 25 ottobre salirà sul palco la "Strapaes" di Bosco Mesola con "Un camèl par Elutèrio" per la regia di Maurizio Gatti, sempre da Bosco Mesola, venerdì 29 novembre la "Teatriband" proporrà "Scomode", con autore e regista Ambra Andriolo. Si passa a venerdì 6 dicembre nel quale la compagnia teatrale "Teatroinsieme" di Comacchio propone "Le vète cla va" (La vita che va). I punti di vendita dei biglietti sono fioreria Aphrodite (0533/350064) e tabaccheria Scalambra (0533/710543).

c. c.