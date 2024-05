Commemorazione del militare Vanin

I carabinieri ricordano il collega Albino Vanin, assassinato nel 1924. L’appuntamento è fissato per la mattinata del 15 maggio, a Filo: i carabinieri della compagnia di Portomaggiore ricorderanno il sacrificio del loro collega medaglia d’argento al valor militare. Albino Vanin, in forza alla caserma di Filo, fu ucciso il 15 maggio 1924, all’età di 21 anni, nel corso di un conflitto a fuoco con pericolosi banditi della zona. Le commemorazioni inizieranno alle 10.30 nella chiesa di Sant’Agata a Filo, per poi proseguire con la deposizione di una corona presso il cippo commemorativo di via Oca Pisana, luogo dell’assassinio del militare. Alla sua memoria è intitolata, dal 25 luglio 2019, la caserma sede del Comando dei carabinieri di Zero Branco, nel Trevigiano.