Commemorazione di Anpi al cippo delle vittime dei nazisti

L’Amministrazione Comunale e la sezione Anpi ‘Carlo Sartori’ di Copparo promuovono la commemorazione del 79° anniversario della fucilazione di Idris Ricci e Ultimo Silvano Alberti, avvenuta il 25 settembre 1944. Oggi alle 10.30, presso il cippo commemorativo, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche, sarà deposta una corona d’alloro per mantenere vivo il ricordo del loro sacrificio. Il monumento sorge in via Luciano Marchi (bivio Strada Bassa per Gradizza), a pochi metri dal punto esatto dove i due copparesi furono passati per le armi dai tedeschi, dopo essere stati trascinati per mezzo chilometro. Il tragico episodio accadde il 25 settembre 1944, quando i due giovani furono catturati dai tedeschi mentre stavano cercando di procurarsi armi per sostenere la lotta partigiana. I nazisti li trascinarono per le vie del paese, li fecero inginocchiare e a Ultimo Silvano Alberti spararono alle spalle, uccidendolo sul colpo, mentre a Idris Ricci in pieno petto. Quest’ultimo si spense tra le braccia del padre Cimbro. Una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità locale che, ogni anno, ricorda i due giovani che diedero la loro vita per la libertà. La cittadinanza, dunque, è invitata a partecipare alla commemorazione che si terrà questa mattina presso il cippo commemorativo.

v.f.