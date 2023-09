"Commemorazione di Don Minzoni a 100 anni dalla scomparsa: Francobollo a Argenta"

Poste Italiane comunica l’emissione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di un francobollo commemorativo di Don Giovanni Minzoni (nella foto), nel centesimo anniversario della scomparsa, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 euro. Con tiratura di duecentocinquantamilaventi esemplari e foglio da 45 esemplari, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con bozzetto a cura di Emanuela L’Abate. La vignetta raffigura un ritratto del religioso ravennate - medaglia d’argento al valore militare durante il periodo da cappellano nel corso della prima guerra mondiale ed ucciso il 23 agosto 1923 da due squadristi fasciti dopo che aveva condannato l’assassinio di Natale Gaiba, sindacalista e assessore socialista di Argenta - in primo piano sulla Pieve di San Giorgio di Argenta, chiesa in cui fu cappellano e arciprete e dove avvenne il suo omicidio. Sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’uffcio postale di Argenta.