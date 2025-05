Commercialisti,. Carion resta presidente

Consuntivo approvato all’unanimità e rinnovo delle cariche sociali di Anc. Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea della sezione ferrarese dell’Associazione Nazionale Commercialisti. Come detto, il bilancio consuntivo relativo alla gestione 2024 è stato approvato dall’assemblea all’unanimità, così come all’unanimità è stato riconfermato alla presidenza anche Alberto Carion proseguendo il suo lungo cammino al vertice del sindacato dei professionisti. Il mandato, come prevede lo statuto, avrà una durata triennale. "Esprimo grande soddisfazione per questo rinnovo di fiducia accordatomi dai colleghi, che ringrazio – commenta a caldo Carion –. Sono certo che, contando su una squadra di grande valore, sapremo perseguire gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati. Confermeremo, in questo senso, l’attività formativa e seminaristica che da sempre rende Anc un punto di riferimento per la nostra categoria e continueremo nell’impegno a difesa dei commercialisti". Arrivano conferme anche in seno al consiglio direttivo che guiderà l’associazione fino al 2028. Come vicepresidente dell’Anc-Ferrara è stato designato Paolo Lucianetti, come tesoriere Federica Potta e come segretaria Beatrice Pagnoni. Cinque i consiglieri eletti. Si tratta di Laura Fabbri, Susanna Zaniboni, Vincenzo Rizzardi, Marco Bolognesi e Luca Libanore. I revisori legali saranno Nadina Sganzerla, Maria Rita Marzocchi e Isabella Fabbri. I supplenti, Marco Mari e Mario Formica. Sia nel 2024 che nel 2025 l’attività formativa dell’associazione Nazionale Commercialisti è stata piuttosto fitta e variegata. Dalla legge di bilancio fino alle novità sul piano fiscale, passando per le normative anti-riciclaggio. L’obiettivo di Carion è quello di proseguire lungo questa direttrice.