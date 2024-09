Commercio, boccata d’ossigeno. Saldi dei saldi con il segno più. L’ultimo giorno degli sconti

Sconti anche dei 60%; sorrisi al bancone; clienti a caccia dell’ultimo capo di un’estate che comunque non accenna a cedere il passo, quei capi autunnali che aprono il volto ad un sorriso. Due giorni nel segno della convenienza che hanno fatto centro nonostante le temperature infuocate su una città ancora in ferie. Registratori di cassa a battere soprattutto nella mattinata, il pomeriggio meno clienti. A varcare l’ingresso dei negozi solo giovani e famiglie con le idee chiare in testa, alla ricerca di un capo a lungo sbirciato in vetrina. Il bilancio è rosa, positivo il segno di un’iniziativa che comunque punta a dare smalto al commercio, ad imprimere una spinta.

Era, quella che si è svolta il 30 ed il 31 agosto (venerdì e sabato), l’edizione numero undici. Il Saldo dei Saldi è stato promosso da Confcommercio e Federazione Moda Ferrara con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna. Un ‘centro commerciale’ naturale tra le vie e le piazze del centro cittadino, un offerta merceologica che ha saputo unire qualità e convenienza. In vetrine e negli scaffali – un bel taglio ai prezzi – vestiti, articoli da regalo ed ancora arredamento, ottica, libri, calzature, casalinghi, prodotti di erboristeria, gioielleria e bijoux, profumi e cosmetici. Hanno fatto un passo avanti una cinquantina di negozi, che alla fine sono stati premiati quantomeno dalle presenze dei clienti nell’arco delle due mattinata. Un’apposita locandina, quasi a dire ’Io ci sono’, nelle vetrine nelle vie Adelardi, Bersaglieri del Po, Borgo dei Leoni, Cairoli, Canonica, Contrari, Galleria Matteotti, Garibaldi, corso Giovecca, corso Martiri della Libertà, via Mazzini, Modena, Palestro, piazza della Repubblica, corso Porta Reno, via San Romano, via Spadari, Voltapaletto. "L’iniziativa vuole essere un ulteriore contributo a supporto delle attività di prossimità", spiega Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara. "Il Saldo dei Saldi – commenta Giulio Felloni, presidente provinciale di Federazione Moda – è una tradizione e si inserisce in questo periodo come un ulteriore prova di di vivacità che contraddistingue i nostri commercianti". Nella nostra regione le vendite di fine stagione si concluderanno oggi.