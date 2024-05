"Commercio, cambia il giorno del ritiro dei rifiuti"

L’istanza presentata dall’Ascom di Portomaggiore di ripensare il calendario per la raccolta dei rifiuti non è rimasta inascoltata. "La richiesta di rivedere la programmazione dell’eco calendario per i rifiuti (non riciclabili) a Portomaggiore è stata accolta: l’istanza - pressante - rivolta alcune settimane fa dal presidente della locale delegazione di Confcommercio Matteo Casoni a nome degli operatori delle attività di vicinato è andata dunque a buon fine. "Dal 1° luglio – esulta Casoni - il conferimento avverrà il mercoledì mattina, questo permetterà agevolmente ai commercianti di posizionare i rifiuti, contribuendo così al mantenimento del decoro e della pulizia del nostro Comune. Attualmente invece la raccolta viene svolta il lunedì in prima mattinata ed è ovvio che per gli esercenti, soprattutto per quelli che provengono da fuori Portomaggiore, era nei fatti una modalità tutt’altro che razionale che andava cambiata, così come è stato fatto sulla base della nostra proposta". Esprime soddisfazione anche l’amministrazione comunale portuense, con l’assessore al Commercio, Enrico Belletti, che aveva condiviso le istanze dell’Associazione portandole all’attenzione di Clara, concessionario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: "La modifica del calendario è stata un’occasione per rimodulare, oltre alla frazione del rifiuto indifferenziato, anche per la raccolta del verde previsto, ora il lunedì mattina. Le giuste istanze provenienti dagli utenti, anche per il tramite di Confcommercio, meritano ascolto e hanno comportato l’immediata attivazione dell’amministrazione comunale, giungendo in breve tempo alla soluzione del problema grazie anche all’impegno profuso dall’ufficio tecnico".

Franco Vanini