Commercio di vicinato: "È mancata una visione"

Tiene banco il tema della rivitalizzazione del commercio in centro storico, sollevato dal presidente delle Rete delle Professioni, Alessandro Bucci proprio su queste colonne. Questa volta, a intervenire, sono il consigliere comunale del Pd, Davide Nanni e la responsabile dello sviluppo economico del Pd comunale, Cora Talmelli. "Dopo i fondi erogati durante il Covid – spiegano – sul commercio di dettaglio è mancata una visione di lungo respiro per aggredire i mali cronici del commercio. Il costo degli affitti sempre più insostenibile, rincari energetici, degli obblighi burocratici e della difficoltà di ricambio generazionale". Rassegnarsi al declino? Giammai. "Crediamo sia possibile rivitalizzare il commercio di vicinato – dicono Talmelli e Nanni – ma occorrono politiche pubbliche che promuovano l’innovazione, la creatività, la qualità delle imprese: ad esempio, incentivando l’ibridazione tra canali di vendita tradizionali e digitali. La nuova legge regionale sull’economia urbana offre già sostegno agli esercizi commerciali che investono in sostenibilità energetica, innovazione digitale e accessibilità". "Per invertire la rotta – aggiungono – occorrerebbe bloccare l’indicizzazione Istat sugli affitti di chi opera negli immobili comunali, introdurre forti sconti Imu per chi affitta locali alle attività di vicinato, abbassare i canoni di locazione tramite meccanismi di compensazione con bandi comunali di sostegno alle microimprese e disincentivare il fenomeno dei locali sfitti e potenziare il trasporto pubblico". Di qui, la stoccata politica. "La destra ferrarese si professa vicina ai commercianti ma in Consiglio comunale non ha mai voluto discutere seriamente queste questioni".

f. d. b.