Commercio di vicinato. L’appello di Ascom: "Serve un dibattito per tenere viva la città"

"Il commercio, cuore della città". Le attività di vicinato rendono le città e il territorio accogliente e vitale e sono fondamentali per la qualità della vita nei centri storici come nelle periferie e sul territorio. Per tenere vivo il cuore delle città. Questo è il titolo dell’appuntamento - dalle 10,30 di martedì prossimo nella sala Arengo a Ferrara in piazza Municipale - di riflessione e dialogo che vede Ascom Confcommercio protagonista con la Rete professioni di Ferrara, il Comune di di Ferrara, la Confcommercio nazionale e regionale e l’Università degli Studi di Ferrara, di un percorso condiviso per trovare soluzioni urbanistiche e funzionali che tengano conto di quanto sono cambiate le città e con esse le economie di vicinato.

"Con questo appuntamento intendiamo mettere la nostra competenza al centro di un dibattito con le istituzioni, il mondo accademico e i professionisti come autorevole soggetto di rappresentanza e promuovere una nuova visione della città", anticipa il presidente provinciale di Ascom Confcommercio Marco Amelio.

Ampio e qualificato il parterre degli interventi che sono in programma: dopo i saluti del sindaco Alan Fabbri sarà il presidente Amelio ad introdurre i lavori che entreranno nel vivo con gli interventi di Gabriele Tagliaventi (professore Architettura Tecnica ad Unife), Alessandro Bucci (responsabile Reti e Professioni Ferrara), Claudio Fedozzi (architetto), Paolo Testa (responsabile Urbanistica e Rigenerazione Urbana di Confcommercio), Fabrizio Magnani (dirigente tecnico del Comune di Ferrara), Pietro Fantini (direttore regionale di Confcommercio). A moderare la mattinata che si preannuncia ricca di spunti e sollecitazioni sarà il direttore generale di Ascom, Davide Urban.

Un momento di approfondimento e studio che si muove direttamente nell’ambito del progetto nazionale voluto da Confcommercio e denominato "Open Cities" in tema di riqualificazione e rigenerazione urbana, un progetto che il sistema confederale ha avviato oltre un anno fa creando uno specifico dipartimento.

re.fe.