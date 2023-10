Commercio di vicinato, scontro in Consiglio

Un’altra occasione mancata. La minoranza si astiene e la maggioranza si asserraglia sulle sue posizioni. La mozione di Forza Italia che mira a salvaguardare – attraverso alcune azioni – il commercio di vicinato, doveva passare liscia. Con l’avallo di tutti. Un po’ come è successo in Regione. E invece, è stato il muro contro muro. Il documento, frutto del confronto tra l’assessore al Commercio Matteo Fornasini e le associazioni di categoria, è stato esposto dalla capogruppo azzurra Paola Peruffo e rilanciato dalla consigliera di FI Diletta D’Andrea in dichiarazione di voto, mira nel dettaglio ad "avviare un percorso per verificare la fattibilità di un protocollo che preveda l’applicazione di un canone progressivo o comunque calmierato per gli immobili commerciali privati, coinvolgendo le associazioni dei proprietari immobiliari, le associazioni di categoria e la Camera di Commercio" e, in seconda battuta, a "valutare misure economiche di incentivazione a favore di chi liberamente decide di aderire a tale protocollo, consentendo l’apertura di nuove attività commerciali con contratti di locazione a canoni ridotti o progressivi".

Inizialmente, pareva che il dialogo volgesse a una soluzione di compromesso. Ma, durante la discussione sulla risoluzione alla mozione presentata dal Pd (a firma di Davide Nanni), si è consumato lo strappo. Il più veemente nel sostenere la posizione dei dem e ad accusare la maggioranza di "chiudersi in se stessa, pensando di avere l’esclusiva sull’interpretare le istanze delle persone e delle imprese. Ma non è così". Il Pd, nella risoluzione, chiedeva di "verificare la possibilità di ridurre gli effetti dell’indicizzazione Istat sui contratti d’affitto in essere tra Comune, pubblici esercizi e attività commerciali al dettaglio, in modo da evitare ulteriori rincari nel corso del 2024". E, al contempo, di "avviare un percorso partecipato con le associazioni di categoria, le associazioni dei proprietari immobiliari, la Camera di Commercio, altri enti pubblici e religiosi per individuare misure volte a calmierare i costi di affitto per le attività commerciali di medie e piccole dimensioni presenti in città". Niente da fare. Il documento passa, ma senza i voti della minoranza.