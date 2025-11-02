Commercio e contratti ‘pirata’

Il tema dei cosiddetti ‘contratti pirata’ è al centro dell’azione di contrasto promossa da Confcommercio e dalla Fipe e di un incontro in programma domani alle 11 all’ex Teatro Verdi. In un mondo del lavoro inquinato da sigle poco rappresentative che firmano contratti paralleli e sottopagati è fondamentale un’azione coesa tra pubblico e privato per conoscere lo stato dell’arte e prendere le necessarie contromisure sul piano della legalità e della dovuta rappresentanza sindacale.

"Come Confcommercio siamo convinti che la buona contrattazione collettiva sia una garanzia per tutti, sia per le imprese e sia per i lavoratori" sottolinea Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio. Schierata in prima linea in questa battaglia è la Fipe. "Si tenga conto che solo nel del settore dei pubblici esercizi sono stati registrati 41 contratti ma solo quello applicato dalla Fipe difende i diritti dei lavoratori e delle imprese rappresentando oltre un milione di persone" ricorda Matteo Musacci vicepresidente nazionale Fipe.

Il seminario, moderato dal direttore generale di Confcommercio Davide Urban, sarà aperto dai saluti istituzionali del vicepresidente Musacci, dell’assessore comunale alle Politiche del Lavoro, Angela Travagli e dal presidente provinciale Marco Amelio. Poi si entrerà nel vivo della parte più tecnica con Roberto Calugi, direttore nazionale di Fipe affiancato da Andrea Chiriatti, dirigente della stessa federazione. Un tema affrontato a più voci con Giuseppe Tagliavia, segretario provinciale della Cisl e Battista Barberio funzionario dell’Ispettorato del Lavoro di Ferrara Ravenna; infine le conclusioni saranno svolte da Pietro Fantini, segretario generale della Confcommercio dell’Emilia Romagna.