"Commercio ed edilizia tengono, c’è un leggero miglioramento"

Il mondo manufatturiero, fatto di produzioni in fabbrica, commercio ed edilizia, tutto sommato tiene. Anzi, dai dati forniti dall’osservatorio di Cna (Argenta, Portomaggiore, Ostellato e Fiscaglia), c’è stato anche un leggero miglioramento. Insomma pensa positivo Diego Prado Quintela, il nuovo responsabile delle sedi di Portomaggiore e Argenta, subentrato dall’inizio dell’anno ad Andrea Cobianchi, salito a livello dirigenziale. Prado, come lascia intravedere il cognome, ha padre spagnolo, 36 anni, proveniente dall’esperienza a Copparo come consulente fiscale. "Le assunzioni nel complesso sono rimaste invariate – spiega – con un leggero miglioramento. In particolare ad Argenta il saldo è positivo di 13 unità, mentre a Portomaggiore i dati sono invariati rispetto al 2021. A Migliarino c’è stato un deciso miglioramento (+76 assunzioni), grazie all’insediamento di due aziende di autotrasporto". Per quanto riguarda i licenziamenti, c’è stato un calo complessivo di 12 unità.

Uno sguardo alle cessazioni di attività: al 31 dicembre la Camera di commercio di Ferrara segnalava la chiusura nel comparto Argenta-Portomaggiore-Fiscaglia-Ostellato di 196 aziende a fronte di 96 aperture, quindi con un saldo negativo di 96 imprese. Il quadro si tinge di nero man mano che si ci si sposta verso est, verso il Delta del Po. Migliarino e più in generale il comune di Fiscaglia è la realtà del territorio in maggiore sofferenza, con la chiusura di 89 attività e la chiusura di 27, con un saldo negativo di 39 di imprese. C’è poco da ridere anche a Ostellato, dove si sono registrate 53 chiusure a fronte di 17 aperture, con un saldo negativo di 36. "Il 2022 è stato il primo anno post pandemia – è l’analisi di Diego Prado – l’economia si sta riprendendo, ma l’incremento è rallentato dal calo delle esportazioni verso le nazioni in guerra e l’impennata dei costi dell’energia. Mi piace sottolineare il dato relativo alla volontà del mondo imprenditoriale ad assumere, che però si scontra con la difficoltà a reperire personale qualificato, soprattutto nel settore metalmeccanico, core business della produzione portuense, ma anche nelle macchine movimento terra". Passiamo al commercio. "Nel 2021 è andato meglio rispetto al 2022 perché, uscendo dal periodo pandemico, c’era maggiore propensione al consumo". Chiudiamo con le prospettive per il 2023, che sono, secondo Cna, positive. "Siccome le condizioni macro economiche stanno migliorando, specie nel settore energetico, la tendenza è rimasta inalterata. Resta il problema dei tassi di interesse in continua crescita, che impattano sulle imprese".

Franco Vanini