Commercio in lutto, morto Ferrari "Un pezzo della nostra storia"

"Se n’è andato un pezzo di storia del commercio cittadino". La recente scomparsa dello storico commerciante del centro Paolo Ferrari (titolare dell’omonima boutique di abbigliamento e pelletteria ora portata avanti dal figlio Vieri) lascia attonito il presidente di Federmoda- Confcommercio, Giulio Felloni. "Quello di Paolo – ricorda commosso – è stato un negozio che per tantissimi anni si è contraddistinto per originalità, un punto di riferimento. In un certo senso rispecchiava la personalità di Paolo. Peraltro altrettanto originale è sempre stata la scelta dei marchi che si potevano trovare quasi esclusivamente da lui". Ferrari (nella foto) aveva "un grande gusto, direi una naturale inclinazione al bello". Felloni non parla di Ferrari solamente come di un collega, ma c’è qualcosa in più. "Assieme ai due fratelli – scandisce – da giovane, Paolo era un ragazzo particolarmente gettonato. Quasi un volto iconico della Ferrara del boom". La jeunesse dorée dei tempi migliori. Uno dei protagonisti di un’epoca che volge al crepuscolo. Ieri, amici e familiari lo hanno salutato per l’ultima volta.