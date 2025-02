Commercio, la svolta : "Hub, al via le adesioni. Stop alla desertificazione"

La giunta prosegue con il progetto di sviluppo urbano per la creazione di due Hub del commercio, nel centro storico (Hub urbano) e nell’Area Gad e via Bologna (Hub di prossimità). Sono aperte le adesioni alla manifestazione di interesse rivolte alle imprese del commercio, artigianato, industriali, imprese cooperative e dei servizi in queste aree di Ferrara, propedeutiche alla sottoscrizione dell’accordo essenziale per la costituzione degli hub e la realizzazione delle attività.

L’iniziativa è volta alla rigenerazione economica e sociale di Ferrara. Gli Hub avranno l’obiettivo di rafforzare il tessuto commerciale, migliorare la qualità degli spazi pubblici e stimolare l’attrattività turistica e imprenditoriale, in contrasto alla desertificazione commerciale. La giunta ha approvato ieri lo schema di accordo di partenariato per la costituzione dei due Hub del commercio. In particolare, è stata approvata la perimetrazione delle aree individuate per gli Hub, gli schemi di accordo di partenariato, che formalizzano il coinvolgimento del Comune, delle associazioni di categoria, Ascom Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, della Camera di Commercio e delle imprese locali, e l’avviso di manifestazione di interesse, che consentirà alle imprese di aderire e beneficiare di contributi regionali. "Il progetto rappresenta un’opportunità per il rilancio economico di Ferrara, con un modello di sviluppo partecipato che valorizza il commercio locale e l’identità della città – dichiara Francesco Carità, assessore allo Sviluppo economico –. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un modello innovativo di crescita urbana, che coniughi sviluppo economico e sociale con la rigenerazione del territorio. Con gli Hub potenzieremo il commercio locale, valorizzeremo l’artigianato e sosterremo l’imprenditoria giovanile e femminile. Attraverso la riqualificazione degli spazi, il marketing territoriale e nuovi servizi per imprese e cittadini, vogliamo rendere Ferrara più attrattiva, vivibile e competitiva. Centrale è il contrasto alla desertificazione commerciale attraverso iniziative sugli spazi sfitti e agevolazioni fiscali", conclude Carità. L’approvazione in giunta rappresenta un passaggio essenziale nel processo di candidatura degli Hub alla Regione, in vista del riconoscimento ufficiale e dell’accesso ai finanziamenti previsti dalla legge regionale 12/2023 che mira a innovare e qualificare la rete commerciale urbana. L’Hub urbano del Centro storico, allargato a punti d’attrazione nell’immediato fuori Mura, come la Nuova Darsena, include le principali piazze e arterie commerciali nel cuore della città, e si allarga a comprendere l’area entro le mura, fino a San Giorgio.

L’Hub di prossimità, nell’area Gad e via Bologna, è una zona ad alta vocazione commerciale, che punta a rafforzare il tessuto imprenditoriale di prossimità, migliorare la vivibilità e la sicurezza, e sviluppare nuove opportunità per le imprese locali. Il riconoscimento ufficiale degli Hub da parte della Regione è previsto entro il 2025. A questo scopo il Comune ha aperto un avviso di manifestazione di interesse, invitando le imprese locali a partecipare. Come aderire. Gli interessati possono inviare la richiesta entro il 14 marzo 2025, alla seguente email: commercio@cert.comune.fe.it o alle associazioni di riferimento (Ascom Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato) che provvederanno all’invio al Comune. Info sul sito https://www.comune.ferrara.it/it/b/11215/hub-commercio.