Commercio, l’assessore Corsini e la nuova legge Giovedì prossimo alle 14 in sala Zarri l'assessore regionale Andrea Corsini illustrerà la nuova legge del commercio. La Regione ha stanziato una grossa cifra per i centri storici e commerciali. L'incontro sarà cruciale per discutere progetti di sviluppo e restyling.