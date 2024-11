Commercio, nuove vetrine. Centercasa parte col botto. È già folla tra gli scaffali

Taglio del nastro per il nuovo punto vendita ‘Centercasa’. Un negozio che arricchisce il centro commerciale ‘Il Diamante’. Nei giorni scorsi c’è stato il taglio del nastro che ha sancito l’apertura per quello che è il diciannovesimo punto vendita ‘Centercasa’. Erano presenti l’amministratore delegato Global Ingross CenterCasa Vinicio Palasgo e il direttore per Ferrara, Paolo Libanori.

All’interno del negozio articoli dedicati alla cucina e la casa, decorazioni natalizie, un’ampia varietà di giochi, dai Lego ai giochi educativi Clementoni, fino a giochi in scatola Hasbro. Ci sarà possibilità anche di acquistare la cancelleria per la scuola. "Per noi è un orgoglio – spiega il direttore del punto vendita di Ferrara, Paolo Libanori – essere arrivati anche in Emilia Romagna con il nostro nuovo ‘Centercasa’ di Ferrara. Siamo una realtà veneta, nata in provincia di Venezia 65 anni fa. È stata una gioia arrivare in tutte le province del territorio veneto e lo è stato ancora di più riuscire a superare i confini con i nostri punti vendita in Friuli e Lombardia. Essere a Ferrara è per noi un vero traguardo da festeggiare tutti insieme". Il nuovo punto vendita a Ferrara sarà aperto dal lunedì alla domenica con orario continuato, dalle 9 alle 19.30. "Siamo davvero felici di essere a Ferrara – prosegue Paoli Libanori – lo abbiamo voluto fortemente e dopo aver individuato il locale giusto. Come realtà siamo in continua crescita imprenditoriale. Abbiamo scelto qui a fianco al centro di Tosano, perché siamo già in altre quattro situazioni simili. La posizione vicino ad un’uscita autostradale è stata strategica". Partenza con il botto, ha fatto registrare il tutto esaurito con clienti incuriositi dalla novità e dai prodotti presenti sugli scaffali. Il direttore Paolo Libanori ha ricordato: "Il nostro settore di forza è il casalingo, dove poter trovare tutto quello che va sulla tavola, dalle posate, piatti e una vasta gamma di pentole dei migliori marchi. Ci consideriamo in una fascia media di prezzo, grande attenzione alla qualità e pluralità dei prodotti. Abbiamo un settore cancelleria molto fornito oltre ad un reparto giochi per i più piccoli. Nel negozio ci sarà un’area promozionale secondo la stagionalità. Partiamo con il Natale – precisa il direttore – dove poter trovare tutto quello che serve per queste festività, poi proseguiremo con il carnevale e tante altre promozioni specifiche stagionali".

Mario Tosatti