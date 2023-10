Commercio, scintille in Consiglio: "Pug, la giunta brancola nel buio"

Per dirla con le parole del capogruppo di Ferrara Bene Comune, Dario Maresca, quello di ieri è stato un Consiglio comunale all’insegna della "ricerca di convergenze". Un clima tutto sommato disteso, probabilmente dettato anche da un ordine del giorno non particolarmente pregnante. O meglio, il punto che in potenza avrebbe potuto essere più divisivo – quello relativo al progetto Feris – è stato rimandato alla seduta del 10 ottobre. Tuttavia a far discutere, è stato il documento presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Federico Soffritti, che ha raccolto il placet unanime dell’assise. Dunque, il Consiglio comunale ha dato mandato di assegnare a specialisti la realizzazione, prima della fine di questo mandato, di uno studio di settore che fotograferà la situazione del commercio ferrarese oggi: un progetto simile a quello di Barcellona ‘Commercio Urbano: quale futuro. Esperienze a confronto’, studio che periodicamente rilevava la distribuzione commerciale, in particolare di vicinato, nei principali quartieri cittadini, e la sua evoluzione. "Per la prima volta – così Soffirtti nel corso del suo intervento - anche a Ferrara si farà uno studio simile, garanzia per il futuro di investimenti e interventi mirati a tutelare il piccolo commerciante, valorizzare le tipicità, il commercio ambulante, gli esercizi delle frazioni. La programmazione territoriale della pubblica amministrazione, anche in termini di crescita occupazionale, potrà salvaguardare la produzione locale, trovare una quadra che tuteli il piccolo commerciante e garantisca la presenza equilibrata di grande distribuzione, mercati e fiere favorendo anche le zone decentrate, anche per contrastarne la desertificazione e confermarle in appetibilità imprenditoriale".

Il tutto partendo dalla presa d’atto che il commercio di dettaglio, nella nostra città, non gode in questo momento di ottima salute. Anzi. Ma il punto politico è introdotto dal capogruppo del Pd, Francesco Colaiacovo (nel tondo). "Apprezziamo e condividiamo i contenuti di questo documento – premette –, ma non possiamo non rilevare come l’amministrazione, dopo quattro anni, sul Piano Urbanistico Generale (Pug), brancoli nel buio". Sì, perché aggiunge Colaiacovo, "il quadro conoscitivo del commercio è uno dei documenti del Pug". All’assise di ieri non era presente la consigliera Roberta Fusari, sennò avrebbe sicuramente seguito il dem su questa linea. Chi invece affonda il coltello è la consigliera del Misto, Anna Ferraresi. "Il nostro tessuto economico si sta impoverendo – spiega – anche a causa dell’inadeguatezza del nostro territorio a ospitare insediamenti industriali. A questo va unita la grande difficoltà nell’accesso al credito, oltre al nodo infrastrutturale". Ciò che contesta Ferraresi a Soffritti è, di fatto, "l’aver votato a favore del progetto Feris, che prevedeva un grande insediamento della grande distribuzione, salvo poi battersi per il piccolo commercio".