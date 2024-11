Commercio tra luci e ombre. Giù le attività, crescono le vendite. La speranza: gli acquisti delle feste

Commercio, imprese e congiuntura. Questo il titolo dell’ultimo rapporto della camera di commercio di Ferrara e Ravenna, il quadro analizza i primi nove mesi di quest’anno confrontati con lo stesso periodo del 2023. I negozi sono scesi da 5787 a 5.707, il calo in percentuale è del 1,4%. Il trend negativo riguarda tutte le attività del mondo del commercio, dall’ingrosso al dettaglio. Confrontando le nuove iscrizioni e le cessazioni, si nota un lieve miglioramento nel periodo preso in esame. E c’è soprattutto, questo emerge, il segno più in un dato piuttosto significativo, quello delle vendite. Con un salto in positivo del 2,3% nel terzo trimestre di quest’anno. E’ dal 2021 che questa voce vira al rosa. "Sono ormai dodici i trimestri in cui, anche se si parla di crescite modeste che non coinvolgono tutti i settori, non si registrano variazione negative come era avvenuto nel decennio scorso, almeno per quanto riguarda l’indicatore aggregato delle vendite al dettaglio", precisa la camera di commercio. Il settore, la nostra rete commerciale, rappresenta in questo momento meno del 20% dell’intera struttura imprenditoriale del territorio (19,6%). Se per quanto riguarda le vendite al dettaglio dei generi alimentati Ferrara si tinge di rosa (+2,3), è grigio il quadro che riguarda la regione (-1,8). Le attese per lo sviluppo delle vendite nel quarto trimestre di quest’anno non prevedono nel complesso mutamenti sostanziali. E’ previsto comunque un miglioramento per il settore non alimentare, proprio in vista delle vendite natalizie. Francesco Carità, assessore al commercio, spiega quello che il Comune sta facendo per valorizzare un settore cruciale, che manifesta ormai da anni segni di sofferenza a livello nazionale.

"Il nostro obiettivo – spiega l’assessore – è quello di dare forza ad un comparto che è parte del tessuto sociale della città". Tanti gli strumenti, tra questi i nuovi bandi che verranno lanciati per il 2025. "In quei negozi ci sono le nostre radici, sono segni d’appartenenza, d’identità. Proprio in questo senso va l’attestato di botteghe storiche, si tratta di realtà alle quali crediamo molto", ribadisce. Tra i papabili per quest’anno ci sono il Leon d’Oro e la Bottega del formaggio, in Cortevecchia.

