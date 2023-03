Commissione cattivi odori Controlli nelle realtà produttive

Si è tenuta la prima riunione della Commissione speciale relativa alla persistenza di odori sgradevoli in centro abitato a Copparo e a Brazzolo. Nell’ambito della seduta, convocata giovedì scorso dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Amà, sono stati innanzitutto indicati presidente e vice presidente del nuovo organismo, rispettivamente Diego Farina e Michela Rossetti, che presiederanno il gruppo di lavoro completato dai consiglieri comunali Enrico Bassi, Carlo Bertelli ed Enrico Bruciaferri. Una volta insediata, la Commissione speciale è divenuta immediatamente operativa, definendo innanzitutto il percorso metodologico: fornire il proprio supporto tecnico-scientifico e normativo a fronte delle difficoltà che si riscontrano soprattutto nell’identificare le fonti e successivamente le possibili soluzioni del problema. Il primo passo sarà acquisire e approfondire gli atti disponibili, per comprendere e analizzare le iniziative attuate dalle autorità di controllo. Sul fronte interno è stato invece proposto un approfondimento circa i controlli relativi ai procedimenti cui sono sottoposte le realtà produttive da parte del Suap-Suei dell’Unione Terre e Fiumi, con l’obiettivo di comprenderne il funzionamento. Infine, è stata prospettata l’audizione dei cittadini e dei comitati spontanei, per una restituzione della situazione relativa a luoghi, tempi e manifestazioni dei cattivi odori.