Commissione ’Deco’ convocata. In esame la specialità ’Copparetti’

È convocata per oggi a Copparo, la Commissione Comunale De.C.O., chiamata a esaminare la richiesta di attribuzione del marchio di Denominazione Comunale di Origine per i "Copparetti", la specialità ideata e proposta da Matteo Tassinari dell’Associazione Enogastronomica Antichi Sapori. Si tratta di un primo piatto - un particolare cappelletto con un ripieno a base di salamina - che ha già debuttato in sagre locali. La seduta, dunque, rappresenta un concreto passo verso la valorizzazione ufficiale delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Ed è proprio questo l’obiettivo della Commissione De.C.O., l’organo tecnico incaricato di valutare l’assegnazione del marchio di Denominazione Comunale di Origine, che di recente è stata ufficialmente nominata. Il marchio De.C.O. nasce con l’obiettivo di tutelare e promuovere i prodotti agroalimentari tipici: un riconoscimento che ne attesta il legame storico e culturale con il territorio. La concessione avviene a seguito della valutazione dell’apposita Commissione nominata dal sindaco Fabrizio Pagnoni.

A farne parte sono l’assessore alle Attività economiche e all’Agricoltura Alessandro Amà (nella foto), Gianluca Cenacchi in rappresentanza di Confagricoltura, Paolo Ferrozzi in rappresentanza di Coldiretti, e Massimo Piva in rappresentanza di Cia – Agricoltori Italiani. La Commissione avrà il compito di valutare l’ammissibilità dei prodotti all’iscrizione nel registro De.C.O., approvare gli schemi di disciplinare, elaborare l’istruttoria tecnica da sottoporre alla giunta comunale per la concessione del marchio e fornire consulenze tecniche in materia.