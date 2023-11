Commissione d’inchiesta su via Favero

Alla fine passa la "linea Savini". Assiepato sugli spalti del Consiglio comunale, il gruppo di residenti di via Favero aspetta il verdetto. La commissione consiliare di inchiesta si farà. Al centro della vicenda, l’intricato destino dello spazio verde a cui i residenti sono particolarmente legati. Una sorte che sembrava segnata – la prospettiva è l’edificabilità dell’area – ma che ora la capogruppo di Ferrara Nostra, Francesca Savini, sta tentando di riscrivere. La storia affonda le radici agli inizi degli anni ’90 ed è una vicenda che ha a che fare con concessioni date all’ultimo momento (nella precedente legislatura) e oneri di urbanizzazione non corrisposti dall’azienda al Comune. Ecco perché a più riprese la consigliera parla di "possibile danno erariale". E la commissione d’indagine è stata richiesta per "fare chiarezza e dare risposte ai cittadini". Il capogruppo dem, Francesco Colaiacovo, non ci sta: "Questa è una strumentalizzazione politica. Tra l’altro, se si risale all’origine di quell’atto, si scopre che l’assessore era Romeo Savini, padre della consigliera". Colaiacovo, pur condividendo "la necessità di fare chiarezza", stigmatizza le modalità scelte dalla maggioranza. "Una commissione d’indagine – scandisce Dario Maresca – non ha nessun potere ispettivo o legale. Per quello c’è la procura, basta convocare una commissione normale".